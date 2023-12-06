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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorumspor'u eledi

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorumspor'u eledi

Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çorumspor'u 3-1 yenerek üst tura çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Fountas, 18. dakikada Enis Destan ve 61. dakikada Bakasetas kaydetti. Çorum FK'nın tek golünü 17. dakikada Verheydt attı. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırırken Çorum FK ise turnuvaya veda etti.

TRABZONSPOR 3-1 ÇORUM FK

GOLLER: 3' Fountas, 18' Enis Destan, 61' Bakasetas (Trabzonspor); 17' Verheydt (Çorum FK)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Umut Güneş, Bakasetas, Visca, Fountas, Enis.

ÇORUM FK: Ali, Berkay Can, Adem, Atakan, Murat, Süleyman, Massis Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheydt.

STAT: Papara Park
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

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