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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti

VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçında sahasında VakıfBank, Sırp rakibi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 yendi.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında, sahasında Sırbistan’ın Jedinstvo Stara Pazova takımını ağırladı.

Ev saghibi temsilcimiz, karşılaşmadamn 3-1 galip ayrıldı.


VakıfBank'ın 3. galibiyeti


Organizasyonda üçüncü galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki beşinci maçında 9 Ocak’ta deplasmanda Fransa’nın Volley Mulhouse ekibine konuk olacak.

VakıfBank: 3 - Jedinstvo Stara Pazova: 1

Salon : VakıfBank

Hakemler: Christophe Lecourt (Fransa), Tudor Pop (Romanya)

VakıfBank: Busa, Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, (Ayça Aykaç Altıntaş, Frantti, Aylin Acar, Aleksia, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)

Jedinstvo Stara Pazova: Miljevic, Vajagic, Osmajic, T.Miljevic, Tica, Sucurovic, (Medved, Lakicevic, Nedeljjovic, Deagovic)

Setler: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 27, 25 ,24)

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