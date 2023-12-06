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Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi SC Potsdam'i 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

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CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Almanya temsilcisi SC Potsdam'i' ağırladı.

Alman rakibine set vermeyen sarı lacivertliler, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe yenilgisiz devam ediyor


Temsilcimiz bu galibiyetle oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanmış oldu.


Namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçında 11 Ocak’ta deplasmanda Slovenya’nın Calcit Kamnik takımına konuk olacak.

Fenerbahçe: 3 - SC Potsdam: 0

Salon : Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Fabrice Collados (Fransa)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen Korkmaz, Fetisova, Meryem Boz)

SC Potsdam: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, (Wong-Orantes, Buterez)

Setler : 25-13, 25-19, 25-15

Süre : 66 dakika (18, 21, 27)

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