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İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek

İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek

Memleket Partisi lideri İnce, muhalefete "ittifak" çağrısı yapmıştı. İsmail Saymaz, İnce'nin İmamoğlu'yla görüştüğünü, CHP'nin İnce'ye İzmir adaylığını teklif ettiğini iddia etti.

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Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimde muhalefete ittifak çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü iddia etti. 

Saymaz, CHP'nin İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için teklif götürdüğünü belirtti. 

İnce'nin iddiaları doğruladığını söyleyen Saymaz, "İnce, 'ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti’nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım' dedi" diye konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre İnce, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti’nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan iş birliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi"

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