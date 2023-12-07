BIST 7.855
DOLAR 28,91
EURO 31,12
ALTIN 1.881,55
HABER /  EKONOMİ

Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması

Bakanlıktan "doğal gaz desteği" açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
Selçuk Bayraktar: 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız
Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil
Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı