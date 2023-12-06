BIST 7.855
DOLAR 28,91
EURO 31,14
ALTIN 1.885,14
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil

Abdullah Avcı'dan ilginç yorum: Bu işler Playstation değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil." dedi.

Abone ol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçında sahasında Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir"

"Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzonspor, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir."

"Bu işler PLaystation değil"

"Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız."

"Doğru zamanda kullanmak istiyoruz"

"Enis Destan, 2 sene önce ben buradayken potansiyel oyunculardan biriydi. Maç oynaması gelişimine katkı sağlıyor. Takıma yardımcı oluyor. Biz de onu bu şekilde ödüllendiriyoruz. Bugün ilk defa Umut süre aldı. Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama öyle olmuyor. Doğru zamanda kullanmak istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Pazova'yı mağlup etti
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
Japonya: PKK terör örgütü listemizde
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
İsmail Saymaz: CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Esad yönetimi, Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Starbucks'ın hisseleri 20 günde 12 milyar dolar azaldı
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!
Bayern Münih'te bir dönem sona erebilir!
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Drift yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Altay Bayındır'ı üzecek haber! 70 milyon Euro'luk yeni kaleci
Altay Bayındır'ı üzecek haber! 70 milyon Euro'luk yeni kaleci
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un 5 yıllık kentsel dönüşüm planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un 5 yıllık kentsel dönüşüm planını anlattı