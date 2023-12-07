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Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı

Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması uygulamalarının süresi 6 ay uzatıldı.

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İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin süresi uzatıldı.

1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

NTV'de yer alan habere göre yönetmelikle ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlanan ikinci el araçların, sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması kısıtlaması da 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

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