Adalet Bakanlığı 'Mansur yavaş yargılansın" diye mahkemeye başvurdu!

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansr Yavaş'la ilgili flaş gelişme! Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında verilen 'takipsizlik' kararı için "kanun yararına bozma" başvurusu yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Sinan Aygün’e ait Togo Kuleleri'nin yıkımı için girdiği mücadelede, karşı tarafa çalıştığını iddia ettiği belediyenin eski avukatı Mehmet Ali Alan tarafından savcılığa şikayet edildi. Mansur Yavaş hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Alan'ın itirazı üzerine Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği de takipsizlik kararını onadı. Üç yıl sonra, Mansur Yavaş’ın Ankara için yeniden adaylığını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkındaki 'takipsizlik' kararı için kanun yararına bozma istedi.

Mansur Yavaş’ın sözlerinin AK Parti'den Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Avukat Mehmet Ali Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğu iddia edildi.