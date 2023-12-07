Muherrem İnce CHP'nin İzmir adayı! Kulislerdeki iddiayı Muharrem İnce de yalanlamadı!

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin 31 Mart seçimlerinde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi. Muharrem İnce, iddiayı yalanlamazken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söylemekle yetindi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin CHP’den İzmir’e aday gösterilmek istenebileceği ve İnce’nin de bu teklife “evet” diyebileceğini yazdı. Saymaz’a konuşan İnce, geçen cuma İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi doğrulayarak şunları söyledi:

Ekrem Bey'e 103 bin oyu hatırlattım

“Ekrem Bey, seçimi 13 bin oy farkla kazandı. Biz İstanbul’da, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeme rağmen 103 bin oy aldık. Bunu hatırlattım. Sonuçları değiştirecek rakamlar bunlar. Muhalefetin kalelerini kaybetmesini, AK Parti’nin kazanmasını istemem. İşbirliğine sıcak bakıyorum.”

İzmir teklifi gelirse ne yapacaksınız?

İttifak ya da adaylık teklifi yapılmadığını söyleyen İnce, adının İzmir için konuşulduğu kulisleri için “Ben de duydum” dedi. "Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" diyen İnce,, teklif gelmesi durumunda ne yapacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İYİ Parti ve HEDEP nedeniyle kabul edebilir

Saymaz, “Ancak Memleket Partisi çevreleri, İyi Parti ve HEDEP’in aday çıkarması halinde İzmir’in riske girebileceğini ifade ediyor. İnce’nin İzmir’i kaybetmemek adına teklifi kabul edebileceğini belirtiyor. İmamoğlu ve İnce gelecek hafta bir kez daha bir araya gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

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