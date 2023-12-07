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Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, İskenderun ilçesine bağlı sanayi sitesi içerisindeki geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu.

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