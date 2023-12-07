Gaye Erkan imzaladı! Merkez Bankası'ndan 200 Türk Lirası adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

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TCMB'den yapılan duyuruya göre, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.