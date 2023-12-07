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Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hastane bahçesinde alnından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hastanenin bahçesinde Sinan Doğan adlı şahıs alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu.

Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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