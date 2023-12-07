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Bursa’da sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu

Bursa’da sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu

Bursa’da elektrik direklerine sürü halinde konan sığırcık kuşları ilginç görüntüler oluşturdu.

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Bursa’da akşam saatlerinde görülen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda uçuşması izleyenleri hayran bıraktı. Elektrik direklerine ve tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu görsel şölen oluşturdu. Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketleriyle izleyenlerin dikkatini çekti. Kuşların doğal gösterisi havanın kararmasıyla sona erdi. Kuşların bu şölenine şahit olan vatandaşlar da o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

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