Samandağ biberinin azı şifa deposu, fazlası zarar veriyor

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflattığı gerekçesiyle, çok acı olmasına rağmen kilo vermek isteyenlerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği Samandağ biberi, yoğun talep görüyor. Diyetisyen Lale Nesil'de "Yapılan çalışmalar Samandağ biberinin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını, vücutta tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engellediğini göstermekte" dedi.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen Samandağ biberi son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle kilo vermeye yarayan Samandağ biberi ilkbahar mevsiminden yaz mevsimine geçiş döneminde yetişiyor. Uzun, etli ve koyu renkli bir yapıya sahip olan Samandağ biberinin yararları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Nesil, "Samandağ biberinin içerisinde bulunan kapsaisin maddesi bizim için oldukça kıymetli. Bibere acılığını veren kapsaisinin birçok faydası bulunmakta. Yapılan çalışmalar Samandağ biberinin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını, vücutta tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engellediğini göstermekte. Ayrıca acısı, endorfin hormonu dediğimiz mutluluk hormonun da salgılanmasını sağlıyor. Böylece vücutta doğal bir ağrı kesici etkisi görülüyor. Yapılan çalışmalar kapsaisin maddesinin ağrılı romatizmaya da iyi geldiğini gösteriyor. Kanser Araştırmaları Amerikan Derneğine göre, kapsaisin prostat kanseri tedavisinde de etkili. Kanserli hücrelerin büyümesini engelleyerek, onlarla savaşıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan Samandağ biberinin kalp hastalıklarında ve birçok kanser türünde önleyici ve koruyucu etkiye sahip olduğu da bilinmekte. C vitamini içeriği yüksek olan Samandağ biberi vücudun bağışıklık sistemini dengeliyor, güçlendiriyor. Özellikle soğuk kış aylarında grip nezle gibi hastalıkların başlangıcında koruyucu bir etkiye sahip" diye konuştu.



Nesil, şöyle devam etti:



"Samandağ biberini mide ve bağırsak hastalıkları olan kişilerin tüketmesini önermiyoruz. Midesinde reflü, gastirit ve ülser gibi rahatsızlığı olanlara ve hemoroid hastalarına acı biber iyi gelmeyecektir aksine sağlıklarını olumsuz etkileyecektir. Yeterli ve dengeli bir beslenme programında acı bibere yer vermek oldukça önemli. Tüketimde aşırıya kaçmamak da dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Günde 2-3 adeti geçmemeye özen gösterelim."



29 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, "Samandağ biberi, ata tohumu olduğu için çiftçinin kendi imkanları ile tohumunu elde edip fidesini de kendi yetiştirerek dikimini gerçekleştirdiği bir çeşittir. Tadı ve aroması budan dolayı diğer biber çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Samandağ biberi güzlük ve baharlık olarak iki farklı mevsimde yetişmektedir. Güzlük dikimi Ağustos ayının 20’sinden itibaren, baharlık dikimi ise Ocak ayının gelmesi ile başlamaktadır. Dikim yapılmadan önce toprağın hazırlanması için bazı uygulamalar gerekmektedir. Bunlardan birincisi, toprağı fungal hastalık ve zararlılara karşı solarizasyon yöntemi ile iyice dezenfekte etmektir. Dezenfekte işleminden sonra organik madde ve mineralleri katarak daha sonra dikimi gerçekleştirilir. Dikim işleminden sonra bitkinin ihtiyacı doğrultusunda bitkinin besin elementlerini ve zararlılarla mücadele ile ilgili gerekli uygulamaları gerçekleştirilir. Samandağ biberi, birçok ilden talep görmekte ve uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Hastalıklarla mücadele konusunda ve zayıflama üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir" dedi.