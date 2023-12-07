Bakanlık duyurdu: Doğalgaz yardımı ne kadar oldu, ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Hal böyle olunca; sosyal yardım programı ödeneğinden yararlanan binlerce kişi "Doğalgaz yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Doğalgaz desteği ne zaman bitecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte doğalgaz yardımı hakkındaki açıklamalar.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen sosyal yardım programları arasında yer alan doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor. Peki; Doğalgaz yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Doğalgaz desteği ne zaman bitecek? İşte son açıklama.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 3 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

Doğalgaz desteği başvurusu

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Dogalgaz desteği nedir?

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.