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Terör propagandası yapan 4 şahsa şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Terör propagandası yapan 4 şahsa şafak operasyonu

Balıkesir Valiliği tarafından Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin iş birliğinde, Balıkesir ve Çanakkale’de sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 kişi eş zamanlı şafak operasyonla gözaltına alındı.

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DHKP/C - TKP/ML-THKP/C- THKO- DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan iş birliği çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütlerinin sosyal medya paylaşım sitelerinde propagandasının yapılması adına paylaşımlarda bulunan, yorum yapan, faaliyetlerini meşru gösteren, terör örgütlerini övücü ve sahiplenici mahiyette paylaşımlar yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar ile Balıkesir’de Karesi ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale’de Ayvacık ilçesinde ikamet eden 4 şahıs bu sabah ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

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