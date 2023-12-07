İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Haritayı gören herkes heyecanlandı! Meteoroloji'den sağanak alarmı
Meteoroloji güncel hava durumu verilerini açıkladı. Buna göre, öğleden sonra Bursa ve Balıkesir ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Öte yandan İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren ise İstanbul dahil sıcaklıklarda 6 ila 8 derece düşüş yaşanacak. Hafta sonu hava çok fazla üşütecek.
Bugün rüzgar, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Perşembe öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfezi ile Çanakkale'nin güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.