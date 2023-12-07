Bakır tel sektöründe Avrupa ve Türkiye pazarının lider üreticilerinden Mega Metal'in halka arzında talep toplama başladı.

Abone ol

Mega Metal'in halka arzı, MEGMT kodu ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 8 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek. Mega Metal'in hisse fiyatı ise 28,3 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’i bireysel yatırımcıya, yüzde 24’ü yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1'i ise şirket çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor.

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakır tel sektörünün lider üreticilerinden olduklarını, 30 yılı aşkın tecrübesi ile oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimini Kayseri'de sürdürdüklerini söyledi.

Turgut, 45 bin metrekarelik kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekarelik genişliğe sahip üretim tesislerinin bulunduğunu belirterek, bakır tel üretiminde yıllık 48 bin ton kurulu kapasiteye sahip olduklarını aktardı.

Mega Metal'in kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını ifade eden Turgut, "Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılıyoruz. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerimize lojistik avantaj sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ürünlerimiz en çok teknoloji yoğun sektörlerde kullanılıyor"

Cüneyt Ali Turgut, her biri alanında uzman çalışanlarının ürettiği ürünlerle enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, robotik, havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere ürün tedarik ettiklerini söyledi.

Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline geldiklerini ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Kendi ürün grubumuzla yani süper ince tel ile Türkiye pazarının yarıdan fazlasını, Avrupa pazarının da yaklaşık yüzde 70'ini domine ediyoruz. Bu da bizim ihracatçı kimliğimizi ön plana çıkarıyor. Bizim zaten kendi yaptığımız direkt ihracatın dışında, iç piyasaya yine ham madde tedarikinde bulunduğumuz müşterilerimizin de ihracatçı olması hasebiyle dolaylı yollardan yüzde 70-80 ihracat potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim."

Ürünlerinin çeşitli sektörlerde kullanılsa da en çok teknoloji yoğun sektörlerde kullanıldığını belirten Turgut, "Elektrikli otomobillerden tutun, uzay sanayisi, savunma sanayisi, uçak sanayi bilgisayarlar, robot endüstrisi, data kablolarında kullanılıyoruz. Hatta bizim NASA'ya dahi ürün verebilen tedarikçisi olduğumuz firmalar var. Yine tedarikçi olduğumuz bir firmanın Tesla'ya ürün yaptığını biliyoruz. Yine Avrupalı otomobil markaları ile meşhur saat markalarının bizim ürünlerimizi kullandığını söyleyebilirim." diye konuştu.

- "Amerika pazarında bir şirket kurmayı veya satın almayı planlıyoruz"

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut, pazar çeşitliliğine önem verdiklerini belirterek, ana pazarı olarak gördükleri Avrupa ve Amerika'nın ardından Afrika pazarlarına yönelik ihracat çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Turgut, Mega Metal'in yaklaşık yüzde 22,6'sını halka arz ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Halka arz büyüklüğümüzün 1 milyar 725 milyon TL olması bekliyoruz. Halka arzdan gelecek gelirin yüzde 50'sini organik veya inorganik büyümede, yüzde 30'unu işletme sermayesinde, yüzde 10'unu yenilenebilir enerjide kullanmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerjide güneş enerjisi santrallerine önem veriyoruz. Fabrikamızın çatısında şuan güneş enerjisi sistemi var. Kütahya'da aldığımız bir lisansımız daha var. Amerika pazarında bir şirket kurmayı veya satın almayı planlıyoruz. Planlarımızın arasında Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak veya satın almak var. Dolayısıyla bunların organik mi inorganik mi olacağına piyasa şartlarına göre karar vereceğiz."

Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olmayı amaçladıklarını aktaran Turgut, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların arttığına dikkati çekti. Kendilerinin de "yeşil bakır" sloganı ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir şirket olma yolunda küresel hedeflere bağlı olduklarını sözlerine ekledi.