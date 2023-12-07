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Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...

Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerde isimler havada uçuşuyor. Selçuk Bayraktar ismi gündemden çıkarılırken, Murat Kurum ve Fahrettin Koca'ya diğer adaylara göre daha çok şans veriliyor.

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Yerel seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırırken, kulislerde AK Parti'nin muhtemel adayları konuşulmaya devam ediyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'de Ekrem İmamoğlu’na karşı Karadenizli aday arayışı sürerken, hem Kürt seçmenin hem muhalif seçmenin oyunu alabilecek profiller üzerinde de duruluyor.

Murat Kurum listede ilk sırada mı?

Karadenizli ve Kürt olmamasına rağmen bakanlığı döneminde gösterdiği performanstan dolayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un adı kulislerde en çok dillendirilen isimler arasında yer alıyor.

Fahrettin Koca neden şanslı?

Bazı parti kurmayları İstanbul’da hem Kürt seçmene hem muhalif seçmene hitap edebilecek, ılımlı siyaset yürütebilecek bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Kulislerde bu özellikleri taşıyan isimlerden birinin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan diğer isimler...

Ayrıca, Karadenizli olması ve bakanlık döneminde yaptığı büyük yatırımlarla kendini gösteren eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İstanbul için konuşulan isimler arasında bulunuyor.

Yine mevcut ilçe belediye başkanlarından birisinin de büyükşehir için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın aday gösterilebileceği kaydediliyor.

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