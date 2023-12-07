Son seçimi bilen Optimar'dan İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu AK Parti adaylarına karşı ne yapar? İsim isim soruldu...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden Hilmi Dardemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin muhtemel adaylarının alacağı oy tahmin edilmeye çalışıldı. Optimar anketine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark atıyor.