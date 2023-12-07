Son seçimi bilen Optimar'dan İstanbul anketi! Ekrem İmamoğlu AK Parti adaylarına karşı ne yapar? İsim isim soruldu...
31 Mart 2023 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayları merakla bekleniyor. 14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden Optimar Araştırma, İstanbul anketi yaptı. 5 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin muhtemel adaylarına fark attı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden Hilmi Dardemir’in sahibi olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin muhtemel adaylarının alacağı oy tahmin edilmeye çalışıldı. Optimar anketine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark atıyor.
Optimar Araştırma, 5 bin kişiye, AK Parti’li aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu. İşte Optimar anketinden çıkan sonuçlar...
İmamoğlu ile Fahrettin Koca yarışırsa...
Optimar anketine göre Ekrem İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarışırsa; İmamoğlu yüzde 46.3, Koca yüzde 34.9 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 18.8 oldu.
İmamoğlu ile Murat Kurum yarışırsa...
Ekrem İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarışırsa; İmamoğluy üzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy aldı. İkisini de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 20.9 oldu.