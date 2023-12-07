Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine ikinci indirim geliyor 7 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları zam ve indirim haberleri ile değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün gece indirim gelen motorin fiyatlarına bu gece bir indirim daha gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Abone ol

Araç sahiplerine indirim müjdesi! Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş indirim gelecek. Sözcü'de yer alan habere göre motorin fiyatlarına dün gece de 1 lira 34 kuruş indirim gelmişti.

Benzinde ise bu gece de fiyat değişimi olmayacak.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,43 TL'ye, Ankara'da 36,05 TL'ye, İzmir'de 36,26 TL'ye gerileyecek.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de 37,13 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.