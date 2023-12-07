BIST 7.812
DOLAR 28,92
EURO 31,23
ALTIN 1.891,05
HABER /  EKONOMİ

Yılbaşı tatili hafta sonuna eklenince turizm hareketlendi

Yılbaşı tatili hafta sonuna eklenince turizm hareketlendi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, hafta sonundan sonraki ilk iş gününe denk gelen yılbaşı tatilinin turizmde hareketlilik oluşturduğunu, otellerdeki doluluğun yüzde 70'lere ulaştığını belirtti.

Abone ol

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler, kaplıcalar ve kayak merkezlerinin yanı sıra sahillerdeki tesislere de ilgi gösteriyor.

TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının turizm açısından başarılı bir yıl olduğunu, yılbaşındaki doluluklarla bu başarının taçlanacağını söyledi.

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı oluştuğunu kaydeden İşler, yeni yıla turistik tesislerde girmek isteyenlerin konaklamalı tercihlere yöneldiğini ifade etti.

İşler, genellikle 2, 3 ve 4 günlük tatil talepleri geldiğine işaret ederek, otellerin de yılbaşı için sanatçılı, orkestralı gibi çeşitli programlarla misafirlerini ağırlayacağını dile getirdi.

Çocuklar için etkinlikler, menüler hazırlandığını söyleyen İşler, "Yılbaşının bir güne geldiği tatil günlerinde genelde şehir hayatı yaşayanlar şehrin dışına gidip gelmeyi bir külfet görüyorlardı ve tercihlerini şehir içi otellerde veya yeme içme alanlarında değerlendiriyorlardı. Ancak bu sefer yılbaşının üç güne geliyor olması özellikle şehir dışına çıkmak, şehirden kaçmak adına da bir fırsat onlar için." diye konuştu.

Yılbaşı için özellikle kayak merkezleri, termal tesisler ile Antalya'dan Ayvalık'a kadarki sahil bandına ilgi olduğunu, İstanbul ve Ankara'da da şehir içi otellerin ciddi talep gördüğünü bildiren İşler, "Hemen hemen 25 gün gibi bir süre olmasına rağmen otellerdeki doluluklar yüzde 70'lere gelmiş durumda." dedi.

İşler, gecelik konaklama ücretinin tatilcinin bütçesine göre kişi başı 2 bin liradan 40 bin liraya kadar çıkabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimizin muhakkak şimdiden karar vermeleri lazım. Çünkü şu anda yüzde 70'lere kadar ulaşmış olan doluluklar, yılbaşı gecesine kadar artacak. Tabii arz ve talep dengesine göre de fiyatlarda artış olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar erken karar verip, şu andaki ekonomik fiyatlardan faydalanmalarını salık veririz."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'alan değişikliği' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'alan değişikliği' açıklaması
Elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...
Banka müdürleriyle görüştü! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik mesajlar
Banka müdürleriyle görüştü! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik mesajlar
Sakarya'da tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı
Sakarya'da tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı
İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kırklareli’nde yoğun sis, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Kırklareli’nde yoğun sis, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine ikinci indirim geliyor 7 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Depoları doldurmak için bekleyin! Motorine ikinci indirim geliyor 7 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Adana'da cinayet dedektifleri bin saatlik görüntü izleyip katili yakaladı
Adana'da cinayet dedektifleri bin saatlik görüntü izleyip katili yakaladı
Terör propagandası yapan 4 şahsa şafak operasyonu
Terör propagandası yapan 4 şahsa şafak operasyonu