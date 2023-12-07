Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'alan değişikliği' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini duyurdu. Öğretmenler alan değişikliği başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.Abone ol
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan alan değişikliği açıklamasında "Öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.