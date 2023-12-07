BIST 7.806
DOLAR 28,93
EURO 31,23
ALTIN 1.890,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gazetecinin kaymakam hakkındaki yazıları nedeniyle cezalandırılması hak ihlali sayıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazetecinin kaymakam hakkındaki yazıları nedeniyle cezalandırılması hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, köşe yazılarında kaymakamı eleştiren gazetecinin iftira suçundan hapisle cezalandırılmasıyla ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine ve gazeteciye 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adıyaman'dan yayın yapan bir internet sitesinde muhabir olarak çalışan kişi, "Gerger ilçesinde nüfus müdürlüğünün evlendirme yetkisi kullandığına, TOKİ projesi için para toplanan ilçede TOKİ projesi bulunmadığına, ihalelerin usulsüz biçimde kaymakam tarafından bazı kişilere verildiğine" ilişkin yazılar kaleme aldı.

Kaymakamın suç duyurusu üzerine hakkında dava açılan gazeteci, iftira suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü onadı.

Gazeteci, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, gazetecinin Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine ve gazeteciye 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, dosyanın, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın yerel mahkemeye gönderilmesine de karar verdi.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, başvurucunun gazeteci olarak toplumun sözcülüğünü yaptığı belirtildi.

Başvurucunun iddialarının anılan işlemlerin kanunlara aykırı olduğunu ileri sürmekten ibaret olduğuna işaret edilen kararda, gazetecinin "dönemin ilçe kaymakamı hakkında idari veya adli bir soruşturma açılmasını hedeflediği ve bu kasıtla hareket ettiği" sonucuna varmanın aşırı bir yorum olacağı belirtildi.

Başvurucu gazetecinin, kaymakamın birtakım işlem ve davranışlarının toplum nezdinde sorgulanmasını amaçladığı aktarılan kararda, kaleme aldığı yazılar nedeniyle cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, "Başvuru konusu müdahalenin Anayasa'nın 13. maddesinde öngörülen kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi
Foto Galeri Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın en zehirli yılanını kedi sever gibi sevdi
Dünyanın en zehirli yılanını kedi sever gibi sevdi
8. sınıf öğrencisi ortalığı kan gölüne çevirdi! 2 ölü, 5 yaralı
8. sınıf öğrencisi ortalığı kan gölüne çevirdi! 2 ölü, 5 yaralı
Hamas, İsrail'e İslami Cihat'la ilgili istihbarat vermiş! İsrail istihbaratı böyle uyutulmuş....
Hamas, İsrail'e İslami Cihat'la ilgili istihbarat vermiş! İsrail istihbaratı böyle uyutulmuş....
Yılbaşı tatili hafta sonuna eklenince turizm hareketlendi
Yılbaşı tatili hafta sonuna eklenince turizm hareketlendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'alan değişikliği' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'alan değişikliği' açıklaması
Elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Elektrik direğinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir!
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...
Kulis haber! AK Parti'nin İstanbul adayı için iki isim öne çıkıyor! İşte o isimler...
Banka müdürleriyle görüştü! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik mesajlar
Banka müdürleriyle görüştü! TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan kritik mesajlar
Sakarya'da tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı
Sakarya'da tamiri yapılmayan aracını benzin döküp yakmaya çalıştı
İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kırklareli’nde yoğun sis, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Kırklareli’nde yoğun sis, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü