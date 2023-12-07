Dünyanın en zehirli yılanını kedi sever gibi sevdi

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan doğasever dünyanın en zehirli yılanları arasında bulunan koca engerek yılanına sevgiyle yaklaşıp, kedi sever gibi sevdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan doğasever ve amatör doğa fotoğrafçısı Ümit Yalçın, doğada gezindiği sırada dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Koca engerek yılanı ile karşılaştı. Hiç telaş yapmayan Yalçın, yılanın yanına giderek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yalçın, yılana sevgi ile yaklaşarak sevdi.

Ümit Yalçın, doğada karşılaşılan yılanın türü bilinmiyorsa yaklaşılmaması gerektiğini ifade ederek, “Araziye çıktım bir yılana denk geldim. Türümüz Koca engerek yılanı. Zehirli bir yılan. Dünyanın zehirli yılanları arasına giriyor. Türümüze zarar vermediğimiz sürece, kendini güvende hissettiği sürece karşı tarafa zarar vermiyor. Kendini güvende hissetmediği zaman direk saldırı pozisyonu alıyor ve ısırma ihtimali artıyor. Türlerimizin özelliğini bilmediğimiz zaman yaklaşmayalım” dedi.