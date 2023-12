Trabzon hurması çiftçinin yüzünü güldürüyor

Mersin’de hasadına başlanan Trabzon hurması, hem verimliliği hem de fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor. Alternatif ürün olarak yetiştirilen meyve, iyi bakıldığı zaman bir ağaçta 100 kiloya yakın ürün veriyor.

Mersin'de 'cennet meyvesi' olarak da bilinen Trabzon hurması üreticilere iyi para kazandırıyor. Narenciyenin yerine alternatif olarak üretilen Trabzon hurması, verimliliği ve fiyatıyla yüzleri güldürüyor. Özellikle kentin yukarı kesimlerinde üretilen meyve, iyi bakıldığı zaman bir ağaçta 100 kiloya yakın ürün veriyor. Bugünlerde hasadı yapılan meyvenin üretimi her geçen yıl artıyor.



Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Trabzon hurması bahçelerini gezerek, son durumla ilgili bilgiler aldı. Cennet meyvesi olarak bilinen Trabzon hurmasını çiftçilere alternatif ürün olarak önerdiklerini söyleyen Yılmaz, meyvenin hem veriminin yüksek olduğunu hem de fiyatının iyi olduğunu belirtti. Yılmaz, "Çiftçi bu meyveden para kazanıyor. O yüzden biz alternatif bir ürün olarak bunu öneriyoruz. Çiftçilerimiz de buna yönelik çalışmalar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bahçelerimiz her geçen dönem çoğalıyor. Yılda bir kez hasat yapılıyor. Rekolte anlamında çok verimli ve yüksek. Bakımlı bir ağaç 100 kilonun altında meyve vermiyor. Bu meyvenin de fiyatı şu anda 15 ile 18 lira aralığında değişiyor. Yani bir ağaçtan 100 kilo meyve alsak, her ağaç bin 500 liranın üzerinde para kazandırıyor. Artık çiftçi para kazanacağı ürüne yöneliyor" dedi.