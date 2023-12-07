TÜİK: Eğitim harcamaları yüzde 69,3 arttı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin eğitim harcama istatistiklerini paylaştı. Buna göre, eğitim harcamaları önceki yıla göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin eğitim harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eğitim harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu. Eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 113,8 ile okul öncesi ve yüzde 74,1 ile yükseköğretim oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 3,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 3,1 oldu. Devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,1'ini yükseköğretim, yüzde 21,7'sini ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ortaöğretime yapıldı.

Türkiye'de 2022 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 oldu.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022 yılında 25 bin 143 TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 TL ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 60,9 arttı.

Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4 ile okul öncesi oldu. Bunu yüzde 67,7 ile yükseköğretim takip etti.