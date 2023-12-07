Çalışma Bakanı Işıkhan'dan flaş asgari ücret çıkışı! Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?

Asgari ücrete zam çalışmalarını yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni gelişmeleri duyurdu. Toplantı tarihinden kararın açıklanması gereken tarihe kadar detayları duyuran Bakan Işıkhan, asgari ücrete tek zam olacağını yineledi. Bakan ışıkhan, asgari ücret tahminleriyle ilgili soruya da cevap verdi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi. Kabine toplantısını ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” mesajını verdi. Pazartesi günü (11 Aralık) görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına işaret eden Işıkhan, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.

Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak” dedi.

Asgari ücret için hesaplanan 17 bin 500 lira soruldu Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" yanıtını verdi.

Enflasyona ezdirmeyiz!

Süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, “İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diye konuştu. “İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu” sorusuna Işıkhan,” Bu konuların hepsini değerlendireceğiz” cevabını verdi.

Asgari ücrete tek zam mı olacak?

Asgari ücrete tek zam olacağını yinelenen Işıkhan, “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” dedi.