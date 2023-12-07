Erdoğan konuştu asgari ücrette o rakam ağır basmaya başladı! Patrona maliyeti 24 bin lirayı geçecek...

Yüzde 55 zam bekliyorum...

Bu yılın enflasyonunu, gelecek yıla dair enflasyon tahminlerini, son iki yılda enflasyonist ortamda asgari ücrete yapılan zamları ve yeni senede bir kere artış yapılacağını hesaba kattığımızda; yüzde 50 ila 60 arasında bir zam bekliyorum ki, yüzde 55 bana göre daha ağır basan bir senaryo. Peki, bu artışlar ne anlama geliyor?