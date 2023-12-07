Erdoğan konuştu asgari ücrette o rakam ağır basmaya başladı! Patrona maliyeti 24 bin lirayı geçecek...
Asgari ücret zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar, sam tahminlerini yukarı çektirdi. En ağır basan tahmin ise asgari ücrete yüzde 55 zam yapılacağı yönünde oldu. Bunun patrona maliyeti 24 bin 428 lira olacak... İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında asgari ücret zammı için " Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz" sözleri sonrası kulisler hızlandı. Asgari ücret zammı tahminleri yüzde 40 ve üzerine çıktı. Hürriyet'in sosyal güvenlik uzmanı yazarı Noyan Doğan'ın, asgari ücret için yaptığı zam tahmini işçilerin yüzünü güldürecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi günü toplanacak. Masada değişik zam formülleri bulunurken, Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Erdoğan'ın son asgari ücret zammı açıklamasının ardından "Bu da benim tahminim diyerek şunları yazdı:
Yüzde 55 zam bekliyorum...
Bu yılın enflasyonunu, gelecek yıla dair enflasyon tahminlerini, son iki yılda enflasyonist ortamda asgari ücrete yapılan zamları ve yeni senede bir kere artış yapılacağını hesaba kattığımızda; yüzde 50 ila 60 arasında bir zam bekliyorum ki, yüzde 55 bana göre daha ağır basan bir senaryo. Peki, bu artışlar ne anlama geliyor?
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20.121 liraya, net 17.104 liraya çıkacaktır. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacaktır.