Derbinin hakemi belli oldu! İşte düdük çalacak isim...

9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.