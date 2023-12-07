BIST 7.829
DOLAR 28,93
EURO 31,22
ALTIN 1.891,70
HABER /  SPOR

Derbinin hakemi belli oldu! İşte düdük çalacak isim...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Derbinin hakemi belli oldu! İşte düdük çalacak isim...

9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Cevdet Yılmaz'a bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Cevdet Yılmaz'a bıraktı
Tavşanlı'da köprüden geçen ayı cep telefonu ile kaydedildi
Tavşanlı'da köprüden geçen ayı cep telefonu ile kaydedildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi
Borsa İstanbul’da gong, ÇATES için çaldı!
Borsa İstanbul’da gong, ÇATES için çaldı!
Kozmetik sektörü tüketiciler için "okuryazar kılavuzu" hazırlıyor
Kozmetik sektörü tüketiciler için "okuryazar kılavuzu" hazırlıyor
Küçükçekmece’de güzellik merkezine sopa ile saldıran şahsa meydan dayağı
Küçükçekmece’de güzellik merkezine sopa ile saldıran şahsa meydan dayağı
Dikkat! Eşinizde hipertansiyon olması, sizde de görülme ihtimalini artırıyor!
Dikkat! Eşinizde hipertansiyon olması, sizde de görülme ihtimalini artırıyor!
İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'
İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'
Oktay Derelioğlu kavgasında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı!
Oktay Derelioğlu kavgasında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı!
Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü
Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Yargı reformu geliyor! 1 ay bile ceza alan hapse girecek
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Yargı reformu geliyor! 1 ay bile ceza alan hapse girecek
Bakan Koca: Erdoğan’dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaştık
Bakan Koca: Erdoğan’dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaştık