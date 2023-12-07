BIST 7.829
DOLAR 28,93
EURO 31,22
ALTIN 1.891,70
HABER /  GÜNCEL

Küçükçekmece’de güzellik merkezine sopa ile saldıran şahsa meydan dayağı

Küçükçekmece’de güzellik merkezine sopa ile saldıran şahsa meydan dayağı

Küçükçekmece’de, AVM içinde bulunan güzellik merkezinin camlarını kırıp kadınları taciz ettiği ileri sürülen şahsı esnaf darp etti. Meydan dayağı atılan erkek şahsı polis gözaltına alırken, iş yerine saldırma ve darp anları kameralara yansıdı.

Abone ol

Olay, dün Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan bir AVM’de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Salı günü kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, güzellik merkezine gelerek fiyatlar hakkında bilgi aldı. Çarşamba günü tekrar gelen şahıs güzellik merkezinin camlarını kırarak çalışan kadınları taciz ettiği ileri sürüldü. Çalışanların yardım istediği esnaf, şahsı darp etmeye başladı. Tekmelerle darp edilen erkek şahıs, güvenlik görevlileri tarafından AVM’den çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. İş yeri çalışanları ise şüpheliden şikayetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan adamın iş yerine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'
İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'
Oktay Derelioğlu kavgasında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı!
Oktay Derelioğlu kavgasında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı!
Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü
Tokat'ta üst geçit girişine konulan tabela sürücüleri hayrete düşürdü
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Yargı reformu geliyor! 1 ay bile ceza alan hapse girecek
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Yargı reformu geliyor! 1 ay bile ceza alan hapse girecek
Bakan Koca: Erdoğan’dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaştık
Bakan Koca: Erdoğan’dan yardım isteyen Gazzeli çocuklara ulaştık
Katolik papazken Müslüman oldu! ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtalara yayıyor
Katolik papazken Müslüman oldu! ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtalara yayıyor
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 1 zanlı yakalandı!
Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 1 zanlı yakalandı!
Trabzon hurması çiftçinin yüzünü güldürüyor
Trabzon hurması çiftçinin yüzünü güldürüyor
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan flaş asgari ücret çıkışı! Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan flaş asgari ücret çıkışı! Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?
Osmanlı yadigarından ilham alıp kimyasal içermeyen sabun üretti!
Osmanlı yadigarından ilham alıp kimyasal içermeyen sabun üretti!
Kaybolan şahıs ekipler tarafından Bilecik'te bulundu
Kaybolan şahıs ekipler tarafından Bilecik'te bulundu
Uzman kaptan yanıtladı: "İstanbul'da lodosta gemiler ne yapmalı"
Uzman kaptan yanıtladı: "İstanbul'da lodosta gemiler ne yapmalı"