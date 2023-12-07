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İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'

İYİ Parti'den şok suçlama! 'İstifa eden milletvekilini Ekrem İmamoğlu satın aldı'

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu dün partisinden istifa etmişti. Yanıkmeroğlu'na AK Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan şok bir suçlama geldi. Mansur Yavaş'ın eski Özel Kalem Müdürü olan Yüksel, Yanıkömeroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun satın aldığını iddia etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü sonrası İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, dün İYİ Parti'den istif eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla ilgili şok bir iddiada bulundu. 

İYİ Parti'yi İmamoğlu mu karıştırıyor?

Sosyal medya hesabından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa haberini alıntılayan Yüksel Arslan, Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Ekrem İmamoğlu'nun, ittifaka 'hayır' diyen İYİ Parti'yi içten karıştıracağı iddiaları dolaşıma sokulmuştu.

'İmamoğlu satın aldı' deyip sildi

Yüksel Arslan, istifa haberinin altına Yanıkömeroğlu'nu kastederek 'İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımına çok sayıda tepki gelen Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

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