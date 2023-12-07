Uzmanlardan balığın yanında roka yiyenlere kötü haber geldi

Uzmanlar, balık ve roka tüketenlere kötü haberi verdi. Akşam yemeklerinde balık yiyenlerin, yanına rokayı tercih etmemesi gerekiyor...

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Çocukların gelişimi, sağlıklı bir vücut ve hafıza için bolca balık tüketmek gerekiyor ancak tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Balık yiyenler yanına mutlaka roka koyuyor. Balık yazdığımız zaman bile aklınıza direkt roka gelmiş olabilir.



Uzmanlar ise bizim gibi düşünmüyor. Roka ve balığın yan yana tüketilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, zararlarına dikkati çekiyor.



Uzmanlardan gelen açıklamalara göre, bu ikilinin birlikte tüketilmesi sağlıksal problemlere kapı açıyor.



Neden balığın yanında roka yenilmemeli?



İnsan vücudunda büyük öneme sahip vitamin ve mineraller arasında demir ve kalsiyum ön plana çıkıyor. Rokada bol miktarda demir bulunur. Sadece 100 gram roka yiyen birisinin vücuduna 1,5 mg demir girecektir.



Balıklar ise kalsiyum açısından zenginliğiyle bilinir. İki üründe şifalı olarak bilinirken birlikte tüketildiğinde riskler doğurabiliyor.



Demir ve kalsiyum besinlerini birlikte tüketmemek gerektiği gibi, balık ve rokayı birlikte tüketmemek gerekir.



Rokada bulunan yüksek demir, balıkta bulunan kalsiyumun emilimini büyük oranda düşürüyor. Kılçıkla birlikte tüketilen balıklarda kalsiyumun vücut rafatından alınması için balığın yanında rokanın yenilmemesi gerektiği paylaşılıyor.



Balık, insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır ve düzenli olarak tüketilmesi birçok sağlık avantajı sağlayabilir. İşte balık tüketmenin bazı nedenleri:



Balık, özellikle yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekleyebilir, iltihaplanmayı azaltabilir, beyin fonksiyonlarını geliştirebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Genellikle balık, kırmızı ete göre daha düşük yağ içeriğine sahiptir. Bu, düşük kalorili bir protein kaynağı arayanlar için ideal bir tercih olabilir.



Balık, çeşitli mineraller (örneğin, iyot, selenyum, çinko) ve vitaminler (örneğin, B12 vitamini, D vitamini) açısından zengin bir kaynaktır. Bu besin öğeleri, birçok vücut fonksiyonunu destekler.



Balık, özellikle yağlı balıklar, D vitamini içerir. D vitamini, kemik sağlığını ve kalsiyum emilimini destekleyerek osteoporoz gibi kemikle ilgili sorunlara karşı koruma sağlayabilir.