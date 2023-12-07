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Aroma ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üreten baba oğul yakalandı!

Aroma ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üreten baba oğul yakalandı!

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte zeytinyağı üretip semt pazarlarında sattıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda R.Ç. ve oğlu Ü.Ç'nin zeytinyağı aroması ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üretip piyasada ve semt pazarlarında satışını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle şüphelilere ait 3 ayrı depoya ve 2 araca baskın yaptı.

Depo ve araçlarda yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen 20 bin 549 litre zeytinyağı, 2 bin 500 kilogram zeytinyağı sabunu, 7 bin 772 kilogram bal, 3 bin 129 kilogram pekmez, 1200 adet ambalajlı arı sütü, 100 kilogram tahin, 3 bin 500 etiket, bal ısıtma makinesi ve sahte ürünleri piyasaya sürmek için kullanılan 32 bin 61 boş teneke ele geçirildi.

Zanlıların, ürettikleri sahte zeytinyağlarının 5 litresini semt pazarlarında 450 liradan sattıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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