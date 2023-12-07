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Denizlerde yaşanan fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Denizlerde yaşanan fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Denizlerde son son zamanlarda yaşanan fırtınalardan dolayı Tekirdağ'da balık fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

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Marmara Denizi ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde etkili olan fırtına denizcilere paydos ettirirken, bu paydos tezgah fiyatlarına da yansıyor. Denizlerdeki fırtınadan dolayı geçen hafta kilosu 50 liraya satılan hamsi dün kilosu 70 liraya satılırken, bugün ise kilosu 100 liraya çıktı. Sardalye balığının ise kilosu 50 liradan satılıyor.

Balıkçılar, balığın fiyatının ve tezgaha çıkışının fırtınaya bağlı olduğunu ifade ederken fırtınalı günlerde balığın daha az geldiğini, az gelen balığın ise pahalı geldiğini ve bunun tezgaha yansımasının da farklı olduğunu ifade etti.

Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında balık satışı yapan Engin Şınık, “Havalar biraz bozunca maalesef kayıkçılarımız çıkmadı. Çıkmayınca da balık az geliyor. Şuan hamsinin kilosu 80 ile 100 lira arasında satılıyor. Havalar düzelince hamsinin yine 50 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Çoğunlukla Marmara Bölgesinde hava yağışlı ve rüzgarlı. Fırtınadan dolayı çok balık gelmiyor. Sardalyenin kilosu da 50 liraya satılıyor” dedi.

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