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Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi Türk firması tarafından kurulacak

Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisi Türk firması tarafından kurulacak

Azerbaycan'da kurulacak ilk ilaç üretim tesisinin temeli bir Türk firması tarafından atıldı.

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Gen Pharma Kafkasya Üretim Operasyonları Ltd'nin ilaç üretim tesisinin, Bakü yakınlarındaki Pirallahi Endüstri Parkı'ndaki temel atma törenine, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve davetliler katıldı.

Bakan Cabbarov, Azerbaycan'ın petrol dışı sektörünün gelişmesi için politikalar yürüttüğünü belirterek, "Eczacılık, ilaç üretimi de her devlet için ayrı bir önem taşıyor. Her kaynak tükenebilir. Bu sınırlar ancak beşeri sermayeye dayalı olarak genişletilebilir. Bu girişim, sektörün gelişmesine yönelik bir adımdır." dedi.

Büyükelçi Bağcı da Azerbaycan Yatırım Şirketi ile işbirliği sonucunda işletmenin kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bağcı, "Azerbaycan Yatırım Şirketi ile Türk yatırımcılarının ortak toplantılarını organize ediyoruz. Şirketlerin temsilcilerine Azerbaycan Yatırım Şirketi ile birlikte yatırım yapmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, işletmenin üretime geçmesiyle Azerbaycan'da ilaç fiyatlarında yüzde 15'lik bir düşüşün beklendiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisinin Türkiye'nin ileri teknolojileri uygulanarak yapılacağını vurgulayan Gülmüş, "Çeşitli dozaj ve ambalajlarda 42 adet yüksek kaliteli tıbbi ürün üretilecek. Tesisin yatırım maliyeti 59,3 milyon manat olacak. İşletmede 165 kişiye kalıcı iş imkanı sağlanacak." bilgisini verdi.

"Gen Pharma Kafkasya Üretim Operasyonları Ltd", 31 Temmuz'da, Azerbaycan Yatırım Şirketi, Türk şirketi olan GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile SIA Pharmaceutical arasında ilaç şirketi kurulmasına ilişkin Ortaklık ve Ortak Katılım Anlaşması'yla kuruldu. Bu hissedarlık sözleşmesine göre, GEN'in yüzde 66, Azerbaycan Yatırım Şirketi'nin yüzde 29, SIA Pharmaceutical'ın ise yüzde 5 payı bulunuyor.

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