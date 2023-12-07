Devlet Bahçeli'den Akşener'i kızdıracak açıklama: Günbegün eriyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimde, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağını söyledi. İYİ Parti'nin kendi adayları ile seçime girmesini de değerlendiren Bahçeli, "günbegün eriyorlar" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimde, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağını söyledi. İYİ Parti'nin kendi adayları ile seçime girmesini de değerlendiren Bahçeli, "günbegün eriyorlar" dedi.

İYİ Parti'nin CHP'den gelen yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi siyasetin gündeminde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

"Mecburen CHP’yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler." diyen MHP Genel Başkanı önemli olanın söylenen değil yapılan olduğunu belirtti.

"Biz bu tiyatroları çok izledik"

Bahçeli, "Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti’nin kumanda odası CHP’dedir. CHP’ninki de HEDEP’tedir." dedi.

"Günbegün eriyor, sona geliyor."

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu.

Bahçeli, "Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu’nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti’nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor." dedi.

AK Parti ile MHP heyetlerinin yerel seçim çalışmaları da devam ediyor.

Adana, Mersin ve Manisa'nin MHP'ye bırakılacağı, geri kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin aday çıkarılacağı belirtilmişti.

Bahçeli'ye "Hangi illerde Cumhur İttifakı olarak seçime gireceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak." diyerek cevap verdi.