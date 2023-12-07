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Bolu'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Bolu'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Bolu’nun sisle kaplanan Mudurnu ilçesindeki sis tabakası havadan görüntülendi.

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Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İlçenin bazı bölgelerini görünmez hale getiren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda yoğun sis etkili oluyor. Bölgede zaman zaman etkisini artıran sis, dron ile de görüntülendi.

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