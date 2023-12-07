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Okullarda ders süresi kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Okullarda ders süresi kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ders süreleri kısalacak mı?

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti:

Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

Sadeleştirme vurgusu

NTV'deki habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

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