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Engin namaza başladı Dilan inşirah suresini okuyor Fatih Portakal'dan tepki: Kandırmaya meraklılar inanmayın

Engin namaza başladı Dilan inşirah suresini okuyor Fatih Portakal'dan tepki: Kandırmaya meraklılar inanmayın

Polat çiftinin avukatından gelen 'Engin namaza başladı, Gogol'un Palto'sunu okuyor. Dilan İnşirah suresini Arapçasından okuyor." sözleri dikkat çekti. Gazeteci Fatih Portakal avukatın bu sözlerine tepki göstererek "Hala böyle dini mesajlar veriyorlar. Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Kandırmaya meraklılar, inanmayın bunlara çok fazla" dedi.

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Dilan - Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın da İnşirah Suresi'ni Arapçasından okuduğunu söylemesi üzerine gazeteci Fatih Portakal'dan sert yorumlar geldi.

Portakal "Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum" diyerek haklarında ortaya atılan iddialara değindi.

"Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum"

Portakal "Hala daha dini kullanıyorlar. Engin Bey veya Engin Bey'in avukatı olan şahıs, o da oradan bir propaganda yapmaya çalışıyor. Biz de aptal olmadığımızı göstermek için hala böyle dini mesajlar veriyorlar. Namaza başlıyormuş onu Allah kabul etsin de kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Sen vergiyi kaçır iddia yönde, kara parayı akla, efendime söyleyeyim organize örgüt suçlamasıyla hakim karşısına çık, tutuklan, uyuşturucu madde imalatı yap, ondan sonra ben namaza başladım, Allah'ım beni affet... Hadi ya Allah Allah. Avukat da çıkıyor oradan bak bunu oku bilmem ne diye o da propaganda yapıyor. Bu haberleri ekrana getiriyorum; bu insanlar bizi kandırmasın diye. Yani kandırmaya meraklılar, inanmayın bunlara çok fazla. Ama Allah kabul etsin yine. Tabii ben bilemem, niyet okuyamam o konuda." ifadelerini kullandı.

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