Dilan Polat video ile tahliye başvurusu yaptı! 'Bakın oğlumun psikolojisi bozuldu' dedi
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı dahil bir dizi suçtan tutuklanan Dilan Polat, oğlunun bakıcısı Şule de sınırdışı edilmek için gözaltına alınınca harekete geçti. Dilan Polat, oğlunun sürekli ağladığı video ile savcılığa mahkemeye başvurusu yaptı. Ama mahkeme reddetti.
Yeni adı Marmara Cezaevi olan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sosyal fenomen Dilan-Engin Polat’ın oğulları M. E. Polat’ın psikolojik çöküntü yaşadığı, Dilan Polat'ın da bu nedenle videolu tahliye başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Engin-Dilan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Odatv’ye konuşan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Polat çiftinin 4 yaşındaki oğulları M. E. Polat’ın ruhsal çöküntü yaşadığını ve bunun videoyla kayıt altına alınarak Dilan Polat’ın ev hapsine alınması için mahkemeye başvurduklarını söyledi.
Bakıcısı Şule de gözaltına alınınca...
Avukat Kaya, mahkemenin ev hapsi başvurusunu reddettiğini açıkladı. Dün gece polis, Dilan Polat'ın villasına baskın yapmış ve ikamet izninin sona ermesi sebebiyle Polat çiftinin çocuklarının bakıcısı "Şule” adıyla bilinen Shaklo Khaydarova’yı gözaltına almıştı.