Dilan Polat video ile tahliye başvurusu yaptı! 'Bakın oğlumun psikolojisi bozuldu' dedi

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Engin-Dilan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı.