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Ali Babacan, Gazze’de katledilen sivillerin listesini gösterip ağladı!

Ali Babacan, Gazze’de katledilen sivillerin listesini gösterip ağladı!

Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanı olan Ali Babacan İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımda sivillerin sayfalarca listesini gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

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DEVA partisi lideri Ali Babacan, bugün, TBMM'de, haftalık değerlendirme toplantısında Gazze'de yaşanan soykırımdan söz ederken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.  "Gazze zaten bir açık hava hapishanesiydi " diyen Babacan, Gazze’de katledilen sivillerin sayfalarca listesini gösterirken ağladı.

"Bunlar ilk 20 günde, yani 7 Ekim ile 20 Ekim arasında  ölenlerin isimlerinin listesi. 165 sayfa.. 6767 kişi her bir satır, bir hayat. Bu Filistin Devleti'nin Sağlık Bakanlığı tarafından adı tespit edilen ölenlerin listesi. Daha ismi tespit edilemeyen yüzlerce insan var. Ve bu sadece ilk 20 gün...

Dün itibariyle tam 60 gün oldu. Bu liste yayınlandıktan sonra ölenlerin sayısı bu listenin iki katına çıktı. Yani hepsini eklesek 500 sayfa. Hepsi bir can..

İsrail Hükûmeti ve ordusunun insanlık suçları ve savaş suçları daha da kabarmaktadır.

Bu suçların failleri er ya da geç yargı önünde hesap verecekler.

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