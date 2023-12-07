Meteoroloji'den balıkçılara fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Antalya Kaş arasında şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (08.12.2023 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (09.12.2023) Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.