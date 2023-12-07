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Beşiktaş'tan antrenmanda sakatlanan Omar Colley'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan antrenmanda sakatlanan Omar Colley'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş, "Futbolcumuz Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley’in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" açıklamasında bulundu.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolculardan Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

Ayrıca dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ dizinde rotasyonel yaralanma yaşayan Omar Colley’in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Colley’in, Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecek.

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