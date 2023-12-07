Abdurrahman Uzun: Dua edin Erdoğan Yavuz Sultan Selim'in kabrine gitmesin

Youtuber Abdurrahman Uzun, Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret etmesiyle İsrail'e karşı askeri harekatın başlayacağını iddia etti.

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Yaptığı yayınlarla ses getiren Abdurrahman Uzun'un yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiyi sonuna kadar kullandığını belirten Uzun, Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim’in kabrini ziyaret etmesiyle askeri hârekatın başlayacağını iddia etti.

Uzun, "Eğer Yavuz Sultan Selim Han'ın kabrini giderse Tayyip Erdoğan; çarşı pazar karışır, haberiniz olsun. Azdan az, çoktan çok gider" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise, "Eğer diplomasi sonuç vermezse biz Yavuz Sultan Selim'in kabrine gideriz. Oradan Hilafet sancağını alır, çöllere düşeriz. Önümüze kim çıkarsa ateş olur üstüne sıçrarız" dedi.