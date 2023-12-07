BIST 7.808
DOLAR 28,94
EURO 31,21
ALTIN 1.890,77
HABER /  POLİTİKA

Abdurrahman Uzun: Dua edin Erdoğan Yavuz Sultan Selim'in kabrine gitmesin

Abdurrahman Uzun: Dua edin Erdoğan Yavuz Sultan Selim'in kabrine gitmesin

Youtuber Abdurrahman Uzun, Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret etmesiyle İsrail'e karşı askeri harekatın başlayacağını iddia etti.

Abone ol

Yaptığı yayınlarla ses getiren Abdurrahman Uzun'un yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasiyi sonuna kadar kullandığını belirten Uzun, Erdoğan'ın Yavuz Sultan Selim’in kabrini ziyaret etmesiyle askeri hârekatın başlayacağını iddia etti.

Uzun, "Eğer Yavuz Sultan Selim Han'ın kabrini giderse Tayyip Erdoğan; çarşı pazar karışır, haberiniz olsun. Azdan az, çoktan çok gider" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise, "Eğer diplomasi sonuç vermezse biz Yavuz Sultan Selim'in kabrine gideriz. Oradan Hilafet sancağını alır, çöllere düşeriz. Önümüze kim çıkarsa ateş olur üstüne sıçrarız" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti yerel seçimler için aday tespit çalışmalarına hız verdi! Yeni ismi Meral Akşener yarın açıklayacak
İYİ Parti yerel seçimler için aday tespit çalışmalarına hız verdi! Yeni ismi Meral Akşener yarın açıklayacak
Galatasaray'dan deprem bölgesinde 300 konut yapımı için bağış!
Galatasaray'dan deprem bölgesinde 300 konut yapımı için bağış!
Mardin'de otomobil çarpması sonucunda ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti
Mardin'de otomobil çarpması sonucunda ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti
Çocuğunuzu gripten basit önlemlerle koruyabilirsiniz!
Çocuğunuzu gripten basit önlemlerle koruyabilirsiniz!
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Darbettikleri kişinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 4 sanığa dava!
Darbettikleri kişinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 4 sanığa dava!
Almanya Savunma Bakanı'nın zorunlu askerlik pişmanlığı
Almanya Savunma Bakanı'nın zorunlu askerlik pişmanlığı
Ankara'da sokak köpeği bir çocuğa saldırdı, ağır yaralandı
Ankara'da sokak köpeği bir çocuğa saldırdı, ağır yaralandı
Anne oğul evde 45 ton çöp biriktirmiş!
Anne oğul evde 45 ton çöp biriktirmiş!
Manisa'da intihar girişiminde bulunan kadını polis ekipleri kurtardı
Manisa'da intihar girişiminde bulunan kadını polis ekipleri kurtardı
İtfaiye eri su borusundaki köpeği kahramanca kurtardı, duygu dolu anlar yaşandı
İtfaiye eri su borusundaki köpeği kahramanca kurtardı, duygu dolu anlar yaşandı
Bolu'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Bolu'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı