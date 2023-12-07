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Otobüste uyuyan 8 yaşındaki çocuğu unuttular!

Otobüste uyuyan 8 yaşındaki çocuğu unuttular!

Küçükçekmece'de 8 yaşındaki çocuklarıyla birlikte otobüse binen bir aile, yaşanan talihsiz olayla gündeme geldi. Küçük çocuğun uyuması üzerine aile, çocuğu unutup otobüsten indi. Şahıslar, otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuğun karakola teslim edilmesi üzerine ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı.

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Küçükçekmece'de ailesiyle birlikte İETT'ye binen 8 yaşındaki çocuk, uyuya kalınca başına gelenler ile şoka uğradı. 

Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti. Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

Yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü. Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı.

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