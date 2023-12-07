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Mbaye Diagne arabasının çalındığını iddia etti: Adı Okan, arabamı çaldı ve kaçtı

Mbaye Diagne arabasının çalındığını iddia etti: Adı Okan, arabamı çaldı ve kaçtı

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, arabasını şoförünün çaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

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Mbaye Diagne, otomobilinin çalındığını ve çalan kişinin kendi şoförünün olduğunu iddia etti. Çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını söyleyen Diagne, tüm fotoğraflarıyla birlikte ifşaya başladı.

Diagne Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye'de yaşıyor. Adı Okan." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımının hemen ardından çalındığını iddia ettiği arabasını paylaşan Diagne sonrasında şoförünün ve onun eşinin Instagram hesaplarını ifşa etti.

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