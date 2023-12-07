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Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı.

Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

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