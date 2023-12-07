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Motokuryeye çarparak ölümüne neden olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Motokuryeye çarparak ölümüne neden olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu çıktı

İSTANBUL Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali uyruklu otomobil sürücüsü hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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 Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

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