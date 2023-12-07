BIST 7.808
DOLAR 28,94
EURO 31,21
ALTIN 1.890,77
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme sitesi "Imagine with Meta"yı duyurdu

Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme sitesi "Imagine with Meta"yı duyurdu

ABD'de sosyal medya şirketi Meta, sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, internet sitesi olarak erişime sunduğunu duyurdu.

Abone ol

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin, sosyal medya platformlarının mesajlar kısmında yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adıyla ABD'de erişime açık internet sitesi olarak kullanıma sunduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, "imagine.meta.com" adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin "güvenlik" adımları atıldığı da aktarıldı.

Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara "görünmez damga" eklenerek fotoğrafın "takip edilmesinin" planlandığı anlatılan açıklamada, bu damganın "uyumlu modellerle" tespit edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı "dirençli" olacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor 5. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor 5. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK, 5. tura yükseldi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK, 5. tura yükseldi!
Bursa için meteorolojiden son dakika uyarısı!
Bursa için meteorolojiden son dakika uyarısı!
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
Ezine peyniri, AB'den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir oldu!
Ezine peyniri, AB'den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ortak basın toplantısı
Mbaye Diagne arabasının çalındığını iddia etti: Adı Okan, arabamı çaldı ve kaçtı
Mbaye Diagne arabasının çalındığını iddia etti: Adı Okan, arabamı çaldı ve kaçtı
TikTok kapatılacak mı? Komisyon toplandı! "Hazırlıklar var"
TikTok kapatılacak mı? Komisyon toplandı! "Hazırlıklar var"
Meteoroloji'den balıkçılara fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji'den balıkçılara fırtına uyarısı geldi
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Sultangazi'de bariyere çarpan lüks araç hurdaya döndü
Sultangazi'de bariyere çarpan lüks araç hurdaya döndü